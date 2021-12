Scoppia la bombola della griglia, miracolato un pensionato

Forte boato nella notte nella zona di via Cjarnescule, a Gemona del Friuli. Sono le 2.30 quando i vicini chiamano il 112.

Sul posto intervengono subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, l'equipaggio di un'ambulanza, inviata precauzionalmente, e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo (la locale Stazione e la vicina Stazione di Buja). Giunti sul posto, i soccorritori capiscono subito cosa è successo.

Un pensionato di 64 anni, che vive da solo al primo piano della palazzina, aveva installato una griglia con una bombola di gas di 15 chili sul terrazzino dell'appartamento. Nel cuore della notte, per cause in corso di accertamento, si è verificata una fuga di gas e la vicina caldaia, oppure l'impianto elettrico esterno, con una scintilla, hanno innescato una fiammata che poi ha fatto esplodere la bombola.

Notevoli i danni: il violento spostamento d'aria ha lesionato il parapetto del terrazzino, alcune altre parti in muratura e anche le finestre e le porte. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco hanno eseguito un sopralluogo. Lo stabile non è stato dichiarato inagibile.