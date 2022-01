Scoppia la stufa, gravissimo un uomo

Versa in gravissime condizioni, in pericolo di vita, un uomo che, questo pomeriggio, intorno alle 18, nella sua abitazione di Fagagna, in via San Daniele, è rimasto vittima di uno scoppio di una stufetta alimentata a gas.

E' stato tempestivamente soccorso dall'equipe medica di un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale. L'uomo ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo; si sta valutando il suo trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Padova.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e, per la messa in sicurezza della stufa e della stanza (che non è rimasta interessata dalle fiamme) i Vigili del fuoco del Comando di Udine e i volontari di San Daniele del Friuli.

Le cause della scoppio sono in corso di accertamento. La stufa era alimentata da una bombola a gas. Sul posto anche l'automedica.