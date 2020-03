Scoppia lo scaldabagno, anziana gravemente ustionata

Grave infortunio domestico intorno alle 4 di questa mattina a Vermegliano, in comune di Ronchi dei Legionari. Per cause in corso di accertamento, una donna di 90 anni è rimasta gravemente ustionata a seguito dell'esplosione di un boiler installato nell'abitazione adiacente a un agriturismo, in via Sei Busi.

Soccorsa dal personale sanitario, è stata elitrasportata all'ospedale di Trieste in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con l'autoscala da Monfalcone, con l'autobotte e l'Aps della prima partenza del Comando Centrale di Gorizia, e i Carabinieri.