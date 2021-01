Scoppia un incendio in camera, tre persone in ospedale

Incendio in un appartamento in uno stabile in via Ananian, a Trieste. Le fiamme si sono propagate intorno alle 9. Sul posto, dopo l'allarme, si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco del Comando del capoluogo giuliano, giunti con un'autobotte e un'autoscala. Il rogo, svilupato in una camera da letto, fortunatamente è stato prontamente domato.

Tre persone, tra cui lo stesso condomino che vive nell'abitazione interessata dall'incendio, sono state prese in carico dal personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi da combustione. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto la Polizia di Stato.