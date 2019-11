Scoppia un incendio in casa, uomo ustionato e intossicato

Intorno all'una di questa notte è scattato l'allarme a Prato di Resia, in Val Resia, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un'abitazione. Le fiamme si sono sviluppate nei locali della cucina, per cause in corso di accertamento. Dopo l'allarme sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Gemona del Friuli e di Pontebba, oltre al personale medico di un'ambulanza e ai Carabinieri della vicina stazione di Moggio Udinese.

Il personale sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova e i pompieri hanno soccorso il proprietario, un uomo di 66 anni che è rimasto ustionato al volto e alle gambe ed è rimasto intossicato. Ingenti i danni alla stanza tanto che il piano terra e il primo piano dell'immobile sono stati dichiarati inagibili. L'uomo è stato trasportato al nosocomio di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita.