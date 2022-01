Un uomo residente in Carnia, di 50 anni, è rimasto ferito al volto a seguito dello scoppio di un petardo, la scorsa notte. È stato medicato all'ospedale di Tolmezzo per lesioni al viso, in particolare a un occhio.

È stato visitato e curato, ma per lui non è stato necessario il ricovero. Fortunatamente lo scoppio del petardo non ha causato gravi lesioni.