Scoppio in garage, ferito un ragazzino

Incidente, poco dopo le 17, a Codroipo, nel garage di un condominio nella zona di via delle Betulle, in un'area di nuova lottizzazione, dove si è verificata un'esplosione, udita distintamente da tutti i residenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo insieme ai colleghi del Comando di Udine, i sanitari con un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido, e i Carabinieri della stazione di Codroipo.

In un primo momento si era pensato che a scatenare il botto fosse stata una fuga di gas, ma poi è emerso che sarebbe stata la polvere pirica di un petardo a provocare lo scoppio.

A restare ferito un bambino di 13 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine, in volo, in condizioni serie. Il bambino è rimasto ferito in maniera grave a una mano, con ustioni di secondo e terzo grado. Nessun altro è rimasto coinvolto.