Scopre la moglie con l’amante e la riempie di botte

Quell’improvviso temporale estivo lo aveva costretto, malvolentieri, a interrompere il suo lavoro di muratore e a fare rientro forzatamente a casa, perdendo la paga di giornata.

Rientrato, la trova deserta: pensa che la moglie sia uscita per fare spese, ma qualche gemito arriva dalla camera da letto. Quel ritorno anticipato lo mette davanti a una terribile scoperta: trova la sua compagna a letto con un altro uomo.

Al culmine di un raptus di gelosia, la trascina per i capelli in strada, ancora seminuda, le strappa di mano il cellulare per vedere i contatti e le porta via anche 50 euro. La donna finisce in ospedale, mentre lui abbandona tutto per rifarsi una nuova vita.

Restano, però, i segni di quella violenza inaudita. E una condanna a quattro anni e sette mesi per rapina.

I militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnati insieme alle pattuglie dei Carabinieri di Villa Opicina e di Basovizza nei controlli di retrovalico, lo individuano a 14 anni di distanza. L’uomo, un rumeno di 44 anni, stava rientrando in Italia per cercare di fare fortuna. Ma per lui si sono aperte le porte del carcere del Coroneo.