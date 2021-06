Scossa di terremoto, questa mattina, a Eraclea, nel Veneziano, a una trentina di chilometri da Latisana. L’evento, di magnitudo 3.1, si è verificato alle 8.31. Non si segnalano danni.

La Protezione civile Fvg, a due ore dall'evento, fa sapere di aver ricevuto 78 schede di risentimento sismico compilate dai volontari sul territorio per 57 comuni, più di un quarto del totale della regione, dalle quali emerge che il sisma non è stato avvertito in Fvg.