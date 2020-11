Scossa di terremoto in Croazia

Giornata segnata dalle scosse di terremoto. Dopo il sisma registrato al largo di Portorose, in Slovenia (non avvertito in Friuli Venezia Giulia), di magnitudo di poco superiore a 2.5, intorno all'una e mezza di questa notte, nel primo pomeriggio, alle 14.15, un nuovo sommovimento in Croazia, di magnitudo 4.8.

Lo ha segnalato l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale del Dipartimento del Centro Ricerche Sismologiche di Udine. L'epicentro, nella zona di Zara, dista circa 200 chilometri in linea d'aria dal confine di Trieste.