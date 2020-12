Scossa di terremoto in Croazia

Scossa di terremoto, questa mattina, in Croazia. Il sisma di 5.2 è stato registrato alle 6.28 con epicentro a 47 chilometri a sud est di Zagabria. Il terremoto è stato percepito anche in Slovenia e in Fvg. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone.

A marzo, una scossa di magnitudo 5.3 aveva colpito la città di Zagabria, provocando un morto e 27 feriti. Tanti gli aiuti che eranno arrivati anche dalla nostra regione.

Non sono stati segnalati problemi alla centrale nucleare di Krsko. Arpa Fvg ha già eseguito un monitoraggio della radioattività dell'aria a Udine, non rilevando nulla di anomalo. Le misurazioni sono effettuate ogni 10' e intensificate in seguito al terremoto delle 6.28 di questa mattina in Croazia (100 km a sud-est di Krsko).