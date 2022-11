Scossa di terremoto, nella notte, alle 2.42, di magnitudo 2.9, con epicentro a otto chilometri da Forni di Sotto, a una profondità di 10 chilometri, in base ai primi dati rilevati dall'Ogs.

La Sala operativa regionale della Protezione civile non ha ricevuto un elevato numero di chiamate. Non si segnalano danni a persone o cose.

Compilate dalle prime ore di oggi 74 schede di "risentimento sismico" a seguito del terremoto. Sono state redatte dai volontari delle squadre comunali di Protezione civile di tutti i comuni nei quali la popolazione ha avvertito in qualche modo lo scossa.

La procedura serve a stimare e a prendere coscienza degli eventuali danni al patrimonio pubblico e privato colpiti dall'evento sismico. Queste informazioni sono fondamentali per la Protezione Civile della Regione per adottare immediatamente eventuali misure di sostegno alle popolazioni colpite.

Il volontario compila una scheda in base a quello che ha percepito (intensità, durata, a che livello di piano si trovava e soprattutto i danni costatati di persona, ad esempio crepe nel muro, calcinacci, tegole cadute, ecc). Le informazioni vengono inserite nel "data base" della Protezione Civile Fvg per dar modo alla "macchina" dell'emergenza di attivarsi in maniera istantanea.

In Friuli Venezia Giulia le schede di "risentimento" vengono compilate a ogni evento sismico percepito, al di là della magnitudo. Le informazioni così raccolte che vengono poi inviate anche all'Istituto nazionale di oceanografia e fisica sperimentale (Ogs) di Trieste che le utilizza per proprie ricerche in campo sismico.