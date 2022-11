Scritta antisemita sulla sinagoga di Trieste

Una scritta antisemita è comparsa nella notte sulla facciata della sinagoga di Trieste. La frase - con tanto di errore - 'Gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti' è stata vergata con vernice nera tra le porte d'accesso al tempio, in via Gaetano Donizetti.

L'azione è stata compiuta a 84 anni esatti dalla 'Notte dei cristalli' che, tra il 9 e il 10 novembre 1938 nella Germania nazista, registrò l'attacco indiscriminato agli ebrei tedeschi. Furono danneggiati 520 luoghi di culto, oltre 7.500 negozi, migliaia di abitazioni, cimiteri e luoghi di aggregazioni ebraici. Almeno 30mila persone furono arrestate e condotte nei campi di concentramento.

Sul posto la Digos che ora indaga per identificare gli autori del gesto, analizzando anche le immagini delle telecamere della zona, considerata 'obiettivo sensibile'.

Il grave gesto ha suscitato immediate reazioni nella Comunità ebraica triestina e nel mondo politico.

Tra i primi a commentare sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato: "Delinquenti al lavoro sulla Sinagoga di Trieste. Ignoranti, da punire severamente".

TRIESTE: imbrattata la Sinagoga. Il rispetto e la democrazia non tollerano odio. Di nessun tipo. 100 anni da quel 1922...

/Oskrunjena tržaška sinagoga: spoštovanje in demokracija ne preneseta nobene oblike sovraštva.100 let od tistega leta 1922... pic.twitter.com/faMiDNAE9l