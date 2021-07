Scritta contro il Green Pass con riferimenti al nazismo

Attacco al Green Pass sotto forma di scritta con chiari riferimenti al nazismo. Il tutto è apparso in via Nogaredo, a Cordenons. Il fatto è stato immortalo e segnalato sui social da Piero Colussi, ex consigliere comunale a Pordenone e già presidente del Centro Studi Pasolini di Casarsa.

“Nel quartiere dove vivo – scrive - è apparsa questa inquietante scritta che pretende di accomunare a il green pass con i soprusi nazisti. Nelle manifestazioni di piazza alcuni No Vax hanno esibito la stella gialla imposta da Hitler agli ebrei. La piega filofascista che sta prendendo il movimento che si oppone all'obbligo vaccinale è illogico e non tiene conto della verità storica. Chiedo al sindaco Delle Vedove di provvedere a cancellare quanto prima questa scritta che offende tutti i cittadini perbene”.

Immediate le rassicurazioni dell’Amministrazione comunale cordenonese tramite l’assessore Giuseppe Netto. “La stupidità e l’ignoranza non hanno colore politico – ha detto -. Provvederemo quindi a cancellarle la scritta immediatamente”.