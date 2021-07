Scritte a San Daniele, si dimette il consigliere Candusso

“Da quando il sindaco Valent è stato eletto, la vita della comunità di San Daniele è avvelenata da scritte contro gli ebrei, le donne, la stampa, i consiglieri di minoranza, esponenti del mondo della cultura. Alcuni di questi atti sono stati anonimi, altri sono stati fatti ripetutamente in pubblico dal consigliere leghista Giovanni Candusso. Abbiamo assistito a votazioni in Consiglio comunale con il saluto romano, a interviste telefoniche inneggianti a Mussolini, a post sui social a sfondo antisemita, a dichiarazioni contro le donne. Negli ultimi tre anni l'immagine di San Daniele è stata danneggiata a livello nazionale. Ora il consigliere Candusso ha finalmente dato le dimissioni, dopo essere stato colto in flagrante imbrattamento del muro della Villa Municipale. Il sindaco Valent, che va a braccetto con Candusso nei gazebo della Lega e conduce orgogliosamente assieme le iniziative di questo partito, segua il suo esempio”.

Si esprimono così i consiglieri comunali di “San Daniele Bene Comune” Fabio Spitaleri e Paolo Menis, già sindaco della città del Friuli Collinare, dopo che lo stesso sindaco Pietro Valent ha reso noto di aver sorpreso nottetempo il consigliere Candusso dileguarsi dal muro della Villa dove era appena stata fatta una scritta rimasta poi incompiuta (verosimilmente denigratoria del quotidiano locale). A seguito di ciò, Candusso avrebbe ammesso la responsabilità di quel gesto, mentre il sindaco Valent riferisce di aver avvisato i Carabinieri sporgendo denuncia la mattina seguente.

“Non solo Valent ha candidato Candusso al Consiglio comunale ben conoscendo i suoi trascorsi di militante dell’estrema destra – spiegano Spitaleri e Menis – ma sempre il sindaco si è rifiutato di prendere posizione contro Candusso e di chiederne pubblicamente le dimissioni, perché il suo voto faceva comodo per non perdere la maggioranza. Valent è politicamente responsabile dei danni all'immagine e alla serenità della nostra bella cittadina”.