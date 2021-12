Scritte no vax in via Chiusaforte a Udine

Udine sfregiata, per l'ennesima volta, da scritte No vax. "Il vax uccide", "Il Governo mente", "Liberi perchè ViVi", "2,5 milioni di vaccinati danneggiati in Europa", "Vax=27mila morti in Europa'. Questo il compendio delle frasi vergate in rosso, la notte tra il 30 e il 31 dicembre, su una parete presente in via Chiusaforte, davanti al Dipartimento di prevenzione, a pochi metri dall'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Ad accompagnarle l'immancabile simbolo della 'W' cerchiata.



Si tratta grossomodo dell'ottavo atto vandalico avvenuto nel capoluogo udinese.



In ordine ricordiamo i manifesti apparsi al Palamostre il 13 dicembre e gli imbrattamenti scoperti il giorno seguente alla scuola Ellero di via Divisione Julia. Le scritte apparse la mattina del 17 dicembre ai danni delle scuole primarie “di Toppo Wassermann” e “G. Pascoli”, ubicate nel medesimo edificio, tra via Ampezzo e via Tolmezzo. Le frasi in rosso apparse nel medesimo giorno sotto il cavalcavia Pertini, vicino all'ospedale di Udine. L'attacco subito dalla scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di via Pradamano. L'azione avvenuta nel centro studi la notte di Natale e gli imbrattamenti apparsi sotto al cavalcavia che conducono al Parco del Cormor e al centro vaccinale della Fiera di Udine.