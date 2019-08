Scuola, i nuovi dirigenti a lezione

I nuovi dirigenti scolastici degli istituti regionali che entreranno in ruolo a partire da settembre, partecipano in questi giorni a un seminario formativo, organizzato dall’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, all’Executive di Udine.

Dei 66 selezionati attraverso un concorso nazionale, una quarantina proviene del Friuli Venezia Giulia. In generale, hanno tra i 34 e 61 anni. La maggior parte, oltre 40, sono donne. Gli altri provengono, invece, da Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Veneto e Lombardia.

"I 40 dirigenti del Fvg che hanno appena sottoscritto il contratto per guidare un istituto della nostra regione saranno tra i pochi, in Italia, a non dover fare le valigie poco prima della campanella del nuovo anno scolastico", commenta Teresa Tassan Viol, al vertice dell'Associazione nazionale presidi del Fvg.

Grazie a queste immissioni in ruolo, le scuole che rimarranno scoperte si conteranno sulle dita di una mano (precisamente sono quattro, tutte in provincia di Udine). "E' stato un concorso sofferto e ci sono ancora in piedi dei ricorsi", prosegue Tassan Viol, "ma confido nel fatto che, avendo già firmato i contratti, la situazione così come si è delineata non subisca modifiche. Ora, risolto questo problema, le scuole stanno procedento alle nomine dei professori e del personale Ata. Per i ruoli che rimarranno scoperti, si procederà poi con le supplenze". L'obiettivo, insomma, è quello di farsi trovare pronti e a ranghi il più possibile completi per l'avvio del nuovo anno scolastico.