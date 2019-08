Scuola, in arrivo i nuovi dirigenti

Chi pensa che nelle scuole il mese di agosto non si lavori, cade in errore. In questo periodo, infatti, a essere sotto pressione è il personale amministrativo che sta predisponendo tutta l’organizzazione per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Per il 22 agosto è attesa la nomina dei 66 dirigenti a tempo indeterminato negli istituti regionali in cui il posto è vacante da tempo. Fra questi sono 40 i corregionali che hanno superato l’esame rientrando nella graduatoria nazionale composta da 1.984 persone. Sono, invece, 26 i dirigenti che hanno vinto il concorso che arriveranno da altre regioni italiane: sei dal Veneto, quattro dalla Puglia, quattro dalla Sicilia, due dalla Campania, due dalle Marche e uno rispettivamente da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata e Abruzzo.

“Un primo problema è stato superato”, spiega il segretario regionale della Uil scuola, Ugo Previti, sottolineando che, comunque, rimane in piedi il problema dei direttori amministrativi. In questi giorni sono previste anche 1.300 immissioni in ruolo di docenti, ma secondo il sindacato si riusciranno a coprire solo 800 posti perché tutte le graduatorie dalle quali si attingono i nominativi sono esaurite e, di conseguenza, sarà necessario ricorrere alle supplenze.

Il sindacato prevede come sempre una carenza di docenti di sostegno specializzati e di dipendenti degli uffici scolastici regionali che continuano a lavorare in precarietà.