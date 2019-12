Scuola a rischio, a Resia, e il dilemma di due soluzioni opposte

C’è un’intera valle che rischia di restare senza scuola, di dover mandare i suoi bimbi, dalle materne e fino alle medie, in un altro Comune distante decine e decine di chilometri. Si tratta della Val Resia, dove l’amministrazione eletta lo scorso giugno è alle prese con il responso tutt’altro che positivo in materia di vulnerabilità sismica, tale da rendere necessari estesi lavori di ristrutturazione.



Mazzata sulla comunità

“Abbiamo due alternative – spiega la sindaca Anna Micelli -: intervenire sull’edificio esistente, realizzato negli Anni ’80 e non più adeguato, con una spesa di almeno 1,8 milioni di euro, oppure procedere all’edificazione di una nuova struttura, adeguata anche alle mutate esigenze degli studenti. Il vecchio edificio era stato pensato per una popolazione scolastica di circa 180 alunni. Oggi a distanza di 40 anni, sebbene in linea con il trend demografico delle aree montane, la popolazione scolastica è di 45 alunni iscritti distribuiti nei tre gradi di istruzione, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, in linea per altro con la tendenza demografica registrata in tutta la regione. Dunque sono calati gli studenti, ma sono saliti molto i requisiti per la sicurezza delle scuole. Nel nostro caso, la scuola ha una doppia finalità nel piano di gestione delle emergenze redatto dalla Protezione civile in quanto è anche edificio di ricovero in caso di calamità. La verifica ci impone di provvedere a una ristrutturazione che ci permetterebbe però solo di elevare l’indice senza raggiungere completamente la piena sicurezza tanto più che i livelli richiesti sono diventati di gran lunga più severi rispetto a quelli previsti all’epoca della costruzione”.



La soluzione ideale

“Alla fine è più conveniente realizzare una scuola adatta ai numeri attuali e soprattutto - sottolinea Micelli – che possa proporre un’offerta formativa diversa, basata sulla presenza del parco naturale. Costruire ex novo la scuola costerebbe però attorno ai 2,5 milioni di euro. Come accaduto per altre realtà dell’area montana, ci siamo trovati nella necessità di trovare una scelta alternativa per ospitare i ragazzi, ma la Val Resia è priva di una struttura alternativa e oltre che molto estesa, con grandi distanze da coprire (dall’ultima frazione un bimbo impiega quaranta minuti per arrivare nella scuola di Resia) sente con forza il tema identitario e la sua gente non vuole che i suoi bimbi vadano lontano. Tra l’altro, anche le scuole dei Comuni contermini sono oggetto di verifica e il rischio concreto è che debbano andare a scuola in Comuni ancora più lontani”.



Progetto senza soldi

L’amministrazione comunale si è data da fare e sta procedendo rapidamente alla redazione del progetto preliminare, ma resta il problema dei fondi a disposizione.

“Siamo stati inseriti nella graduatoria regionale – conclude Micelli - ma siamo consapevoli che senza scuola la nostra comunità, con una storia e una tradizione culturale assolutamente unica, non può restare. Spero che la Regione comprenda questa situazione e ci dia una mano, perché non si può mettere sullo stesso piano i bisogni di chi vive in pianura con quelli di chi resiste in montagna. Entro 24 mesi dovrà accadere qualcosa. Poi l’intera vallata sarà senza scuola e senza edificio per le emergenze. Senza scuola la nostra comunità muore e faremo di tutto per evitare che ciò accada”.