Scuola e quarantene, il Governo fa un passo indietro

Contrordine: nulla cambia sulle quarantene a scuola. Dopo la circolare firmata lunedì sera da Ministero della Salute e dell'Istruzione, che faceva scattare subito la didattica a distanza dopo un caso positivo in classe, il Governo ha deciso di fare marcia indietro e tornare alle regole precedenti.

Servono due casi di positività per i bambini dai sei anni ai 12 (quindi fino alle medie), per lasciare tutti a casa, mentre per gli studenti più grandi - per cui è già disponibile la vaccinazione - resta il sistema della sorveglianza attiva con i tamponi. Rimarranno a casa solo i positivi, mentre per la classe la Dad si attiverà soltanto al terzo contagio.

Al cambio di rotta ha contribuito l'intervento di Palazzo Chigi, con la struttura del commissario straordinario Figliuolo che ha messo a disposizione delle Aziende sanitarie nuove risorse per poter fare il tracciamento e continuare a tenere aperte il più possibile le classi, gestendo i contagi.

E in serata è arrivata la nuova circolare che di fatto supera quella di lunedì sera. Insomma, si torna alle regole definite a inizio novembre.