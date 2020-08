Scuola, in Fvg servono 3mila persone tra docenti e personale Ata

Sono 2.881 le immissioni in ruolo per il personale docente di tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia che dovranno essere designate entro il 26 agosto. In particolare sono 1.236 in provincia di Udine, 684 nelle scuole del Pordenonese, 539 nell'area Giuliana e 422 nel Isontino.

I dati sono stati forniti dalla UIL Scuola del Friuli Venezia Giulia che in base alle proprie ricerche rileva il fatto che per coprire tutti i posti mancherebbe almeno il 30% dei nominativi a disposizione. A tal proposito sarebbe necessario indire un nuovo concorso per evitare di continuare ad avere un numero eccessivo di precari.

Come ci spiega il segretario regionale della UIL Scuola, Ugo Previti, il tempo per l'inizio dell'anno scolastico incalza, ma non si hanno ancora notizie certe sulla arrivo di nuovo personale, sia docente sia ATA, per rispondere alle esigenze dettate dal Covid-19 e aprire nuovo anno scolastico in sicurezza

Il Friuli Venezia Giulia ha chiesto almeno 3.000 persone per i posti cosìdetti covid, segnala Previti, ma manca il decreto e soprattutto la cifra messa a disposizione per il loro onorario. Quindici milioni di euro sarebbe sufficiente solo per pagarne 700. Con il protocollo firmato sulla sicurezza, concludi Previti, vogliamo che la scuola inizia il 14 settembre, in presenza, evitando la didattica a distanza che per noi è un supporto e non deve essere alternativa all'insegnamento in classe.