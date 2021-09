Scuola, scongiurata la quarantena a San Giorgio della Richinvelda

Tutti negativi i tamponi eseguiti questa mattina alla scuola primaia De Amicis di San Giorgio della Richinvelda. I test, che hanno interessato insegnanti e allievi, erano stati disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell’AsFo, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in seguito alla positività di un alunno emersa nel fine settimana.

Dopo il tracciamento, erano finiti in isolamento oltre cinquanta bambini entrati in contatto con lo studente positivo, in classe o sullo scuolabus. Il risultato negativo dei tamponi ha dunque scongiurato la quarantena. Per tutti, da domani, le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza, come comunicato dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Meduna-Tagliamento.