Scuola, tanti i nodi ancora da sciogliere

Si sono svolte oggi le assemblee sindacali unitarie di Flc Cigl, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Gilda Unams per evidenziare le difficili condizioni in cui il personale della scuola si avvia a concludere l’anno scolastico, ma, soprattutto la preoccupazione per la ripartenza per settembre. In Fvg si sono tenute quattro assemblee, per i territori di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. "Gli incontri - online nel rispetto delle norme anti Covid - sono stati affollatissimi, al punto che le piattaforme utilizzate non sono riuscite a contenere il numero delle richieste di partecipazione", spiegano i sindacati. "Per questo nei prossimi giorni attiveremo altre assemblee per raggiungere il personale che, sfortunatamente, non è riuscito a collegarsi. Sono state infatti 2.500 le richieste di partecipazione, con 1.200 collegati".

"Molti i problemi segnalati", riferiscono le organizzazioni sindacali, "dalle difficoltà di attuazione della didattica a distanza, alla strumentazione insufficiente. Molti studenti non avevano i mezzi per accedere alla rete e, in molti casi, ci sono state difficoltà a rimanere collegati per eccesso di richieste. Questa modalità DaD non può essere quella ordinaria per fare didattica, ma può essere uno strumento di sicuro supporto. Serve, però, una regolamentazione e una formazione specifica, sia da parte di chi la pratica sia per gli studenti".

"Altro problema sentito è stato quello degli esami finali di Stato, che continua a essere incerto quantomeno sulla presenza o meno dei candidati per la prova orale. E' stata, inoltre, sollevata molta perplessità per quanto riguarda la valutazione a distanza dei ragazzi. Altro punto dolente è stato segnalato soprattutto in merito alle garanzie sulla sicurezza, per gli alunni e per il personale: a oggi mancano i protocolli che assicurino tutele per tutti".

"E' stata rilevata la necessità di ridurre il numero di alunni per classe, in modo da garantire le distanze opportune tra i ragazzi. Oltre a ciò molti hanno espresso forte preoccupazione che, nonostante l’anno scolastico sia ormai chiuso, non vi sia nessuna indicazione da parte del Ministero sull’inizio del prossimo. Per questo sarà necessario implementare l’organico del personale docente e Ata, per garantire il rispetto dei protocolli e il giusto distanziamento per evitare l’espandersi di contagi. La pandemia non termina il 18 maggio con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio. Ma proprio perché si spera ci sia un allentamento delle restrizioni, è necessario porre maggior attenzione al rispetto delle regole per gli ambienti frequentati da molte persone come le scuole".

"L’inizio dell’anno scolastico sarà ancora segnato dalla mancanza di personale stabilizzato. In Fvg mancano circa 3.000 docenti tra tutti gli ordini di scuola, anche se ieri si sono allargate le maglie dei numeri, con altre 16mila stabilizzazioni aggiunte a livello nazionale per adeguare il turn over", spiegano i sindacati. "Rimane il problema del concorso che, da come è stato ipotizzato, non garantirà il personale per settembre. Pertanto le scuole, se dovranno riaprire il primo di settembre per dar modo agli studenti che hanno terminato l’anno scolastico con qualche debito formativo di recuperarlo, non avranno tutto il personale disponibile e, dato che alcune graduatorie sono esaurite, si dovranno affidare alle domande di messa a disposizione fuori da qualsiasi graduatoria. Il reclutamento del personale in questo modo sarà molto difficile e con le tempistiche che richiedono queste operazioni, si arrischia di avere i docenti in classe oltre la metà di novembre".

"Altro punto sottolineato il concorso per i Dsga: manca la garanzia che il primo di settembre le scuole possano avere il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi titolare, oggi assente in oltre il 50% degli istituti. Questa figura è indispensabile per il funzionamento amministrativo e per l’organizzazione dei servizi scolastici del personale Ata", concludono i sindacati.