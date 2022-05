Scuola, ultimi giorni in classe senza mascherina

Abolire l'uso della mascherina in classe nell'ultima settimana di scuola. La richiesta, motivata "come gesto liberatorio e di buon auspicio", è partita da un genitore residente a Trieste che ha lanciato una raccolta firme attraverso la piattaforma change.org.

"Sono il papà di un bambino di quinta elementare", si legge nell'appello. "Questa petizione ha pochissimo tempo per raggiungere l'obiettivo. Ma richiede una cosa talmente semplice che, se siamo in tanti, magari ce la facciamo lo stesso. Facciamo un regalo ai nostri figli. Dallo scorso primo maggio l'obbligo di mascherina è stato revocato in quasi tutti gli ambienti al chiuso. A scuola si è preferito mantenerlo, per minimizzare il rischio di focolai e preservare il più possibile le lezioni in presenza".

"Questo però ha comportato grandi sacrifici per insegnanti, bambini e ragazzi che continuano a indossare la mascherina per tutte le ore che stanno a scuola. Giunti alla fine dell'anno si meritano tutti un regalo: aboliamo l'obbligo di mascherina - almeno al banco - nell'ultima settimana di scuola! La situazione epidemiologica è molto confortante, e l'ultima settimana non comporta per definizione rischi di quarantena collettiva e sospensione delle lezioni".

"Regaliamo ai nostri figli questo piccolo ma significativo gesto liberatorio. Regaliamo loro un ricordo di libertà che li accompagni nelle vacanze e sia di buon auspicio per il prossimo anno!", conclude.