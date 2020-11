Scuolabus a Campoformido, entra in servizio la ditta Tundo

Servizio scolastico a Campoformido: la ditta Tundo è entrata regolarmente in servizio. Giovedì 1° ottobre, infatti, in attesa di stipulare il contratto definitivo con l’attuale aggiudicatario del servizio e superare alcune gravi carenze documentali, era stato attivato il servizio svolto dalla ditta Antoniazzi Franco. Ora che tutte le pratiche burocratiche sono state completate, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta Tundo.

Stamattina il sindaco Erika Furlani e l'assessore Adriano Stocco hanno accompagnato gli studenti su due diversi scuolabus.

L'amministrazione comunale ha ringraziato la Regione, in particolare l'assessore Sebastiano Callari e lo staff del servizio Cuc regionale, il personale del Comune e la ditta Antoniazzi per quanto fatto finora per ridurre i disagi alla popolazione scolastica e alle famiglie degli alunni.