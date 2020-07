Scuole a Udine, no ai prefabbricati per elementari e medie

A Udine non sono previsti prefabbricati per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. A confermare la decisione è l’assessore comunale all’istruzione, Elisa Asia Battaglia: “Ieri abbiamo avuto un incontro con i sei dirigenti scolastici della città per verificare con loro le necessità, alla luce della ripresa delle lezioni ‘in presenza’ con le nuove linee guida anti Covid. Abbiamo visto che, nella maggior parte degli edifici, non c’è bisogno di spazi ulteriori e, quindi, non sarà necessario ricorrere a strutture esterne”.

“In alcuni casi – spiega ancora Battaglia - sarà sufficiente creare nuovi locali con interventi strutturali minimi, ad esempio nell’aula magna o in quella degli insegnanti, che potranno essere divise con pareti di cartongesso, riuscendo a garantire il distanziamento necessario, specie nelle classi più numerose”.