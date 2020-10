Scuole chiuse a Forni Avoltri: positivo un autista dello scuolabus

Chiuse da domani le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie del comune di Forni Avoltri.

"Il provvedimento si è reso necessario a seguito della positività al Covid19 dell'autista dello scuolabus, un nostro concittadino - spiega a Telefriuli il sindaco, Sandra Romanin -. Saranno eseguiti i tamponi a una decina di bambini entrati in contatto lui, probabilmente contagiato, a sua volta, da un dipendente del nostro Municipio. In stretta collaborazione col Dipartimento di Prevenzione stiamo cercare di riaprire le scuole entro la fine della settimana, sempre non vi siano altre persone infettate". I casi accertati a oggi in paese sono due.