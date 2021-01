Scuole chiuse, i genitori scrivono a Fedriga

Il movimento Priorità alla scuola Udine, in seguito alla decisione della Giunta regionale di aver fatto slittare la riapertura delle scuole superiori almeno fino al 31 gennaio 2021, ha inviato una lettera indirizzata al presidente Massimiliano Fedriga e agli assessori Riccardi, Rosolen e Pizzimenti, che di seguito riportiamo integralmente.



"Il movimento Priorità alla Scuola si fa portavoce dello sconcerto dei genitori di ragazzi che frequentano le scuole superiori di Udine e provincia.

La notizia del prolungamento della chiusura delle superiori con Dad al 100% fino a 31 gennaio è la goccia che fa traboccare il vaso, perché se è vero che i trasporti non garantiscono ancora di potere fruire della didattica in presenza neanche al 50%, ci chiediamo come mai la Regione FVG non sia ancora in grado di garantire il servizio, a differenza di altre regioni e nonostante lo scaglionamento dei turni di ingresso.

La notizia è stata sorprendente, perché dalle informazioni emerse anche dai tavoli organizzati dalla prefettura non sembravano trasparire le difficoltà che hanno portato a questa decisione. Chiediamo urgentemente alla Regione Fvg di elaborare una controproposta basata su una percentuale di scuola in presenza anche inferiore a 50%, ma compatibile con l’attuale capacità dei trasporti. Tale controproposta si considera valida fino a 31 gennaio, infatti ci auguriamo che almeno da 1 febbraio 2021 la regione FVG si impegni a garantire un sistema di trasporti compatibile con il 75% di scuola in presenza.

Se invece le criticità sono l’andamento del contagio ed il sistema di tracciamento, è evidente che queste criticità interessano qualsiasi attività lavorativa, come ristoranti, palestre, baite sulle piste da sci, attività commerciali, che in questi mesi avete difeso anche con manifestazioni in piazza.

Non ci interessa la contrapposizione tra attività diverse, ma chiediamo regole omogenee per tutti.

Se aprono bar, ristoranti e piste da sci, allora devono aprire anche le scuole secondarie di secondo grado. Se chiudono le scuole secondarie di secondo grado, allora significa che quanto meno sono chiusi bar, ristoranti e piste da sci".