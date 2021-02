Scuole, il Cts studia l'impatto sui contagi

Dopo la Campania, che dall'1 al 14 marzo ha disposto la chiusura con ordinanza di tutte le scuole, e dopo la dura presa di posizione del governatore Fvg Massimiliano Fedriga (dovendo scegliere, è meglio avere i ragazzi in dad e i genitori al lavoro), il tema della didattica in presenza è tornano al centro del confronto politico. Così, per valutare il reale impatto delle classi aperte sulla pandemia, le Regioni hanno chiesto il parere del Comitato tecnico scientifico.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, dalla riunione del Cts emergerebbe che c'è un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. Secondo il Cts, con la stabilità dei contagi in zona gialla per tre settimane consecutive, le attuali disposizioni sulle lezioni in presenza non dovrebbero cambiare. Al verbale sarà allegato uno studio Iss, sul quadro contagi-scuole.

Si pensa a lezioni a distanza, invece, in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali, ma anche oltre il superamento di una determinata soglia d'incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote in discussione sarebbe attorno ai 100 casi ogni 100mila abitanti.

Al termine della riunione, i tecnici stileranno un verbale, fornendo al Governo ulteriori indicazioni che saranno valutate in vista del nuovo Dpcm.