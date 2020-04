Sedici i 'ricoverati' nella struttura per Covid-19 a Pasian di Prato

Sono 16 le persone affette da Coronavirus alloggiate nella struttura messa a disposizione dell’aeronautica militare, in collaborazione con azienda sanitaria protezione civile e Comune, a Pasian di Prato.

Al momento ci sono ancora 19 posti a disposizione, come riferisce il sindaco Andrea Pozzo, con un margine di spazi ancora a disposizione. Si tratta di una palazzina costruita nel 2003 e convertita per l’isolamento dei pazienti risultati positivi al Covid-19 e in condizioni non critiche. Il coordinamento sanitario è gestito dal dottor Canciani che fa da raccordo fra le varie forze in campo. E’ stato il primo cittadino ad informare che una persona non residente, ma domiciliata sul territorio pasianese, è risultata positiva, la quale è in assoluta sicurezza e non rappresenta un pericolo.

A Pasian di Prato nessuno dei residenti ha contratto il virus, fissando al momento il primato del distretto. Una solo cittadino è in quarantena, finirà l’8 aprile, perché è entrato in contatto con un positivo. All’origine di questo felice primato, secondo il sindaco Pozzo, il fatto che strutture comunali e ambulatori sono stati chiusi in maniera tempestiva prima del dilagare del virus.