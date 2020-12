Sedie troppo vicine, stop per tre giorni al Caffè Contarena

Sedie troppo vicine: scatta la multa da 400 euro e la chiusura di tre giorni. A ricevere la 'stangata', questa volta è il Caffè Contarena, bar-caffetteria posizionato nell'elegante piano terra porticato di Palazzo D'Aronco, sede del Comune di Udine. La notizia ha destato subito sorpresa.

“Alle 16.20 sono arrivati tre agenti della Polizia locale per condurre alcune verifiche – ci spiega il gestore del locale, Ubaldo Leone-. Io in quel momento ero assente, ma, avvisato da mio figlio, mi sono recato immediatamente sul posto, anche perché, nel frattempo, erano arrivati anche i militari dell'Arma e della Guardia di Finanza”.

“Davvero non mi capacito del motivo della contestazione – prosegue il titolare – che tra l'altro, ci è stata spiegata solamente al momento del verbale. Secondo gli agenti, le sedie poste all'esterno, lungo il porticato, erano posizionate tra loro con una distanza inferiore al metro di lunghezza. Faccio notare, però, che solo i tavolini misurano 85 centimetri. Con lo spazio necessario per la seduta, credo che il metro di distanza interpersonale necessario fosse rispettato. Tant'è che gli agenti hanno multato solo me – precisa Leone -, non gli avventori. L'ordinanza Fedriga e il Dpcm, inoltre, parlano della distanza interpersonale tra i clienti, non tra le sedie. Ho provato a farli ragionare, ma non c'è stato nulla da fare”.

Poi la rivelazione. “Un po' me l'aspettavo – ci confida l'esercente -. Giovedì pomeriggio, due minuti prima che sanzionassero Duscino, gli agenti della Municipale erano venuti a fare un controllo da me non riscontrando nulla di anomalo, se non qualche avventore che tardava l'uscita imposta alle 18. Proprio in quella occasione – ci confida -, un vigile mi ha detto che se avesse trovato alle 18.01 una cliente ancora all'interno del locale, ci avrebbe chiuso”.

“E' una persecuzione - conclude Ubaldo Leone - . Non possiamo lavorare con il metro e il calibro. Poi, mi fa specie che i clienti fossero in regola, mentre le sedie no. Questo davvero non lo capisco”.

Tra i primi a commentare la sanzione è stato un cliente storico del bar, Michele Zanolla, il capogruppo di Progetto Fvg in Consiglio Comunale. Su Facebook ha scritto: “Lo sceriffo colpisce ancora”, con chiaro riferimento a quanto accaduto due giorni fa proprio al bar Duscino, che aveva tagliato il nastro un'ora prima della sanzione.