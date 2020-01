Segnalati per la 'truffa del resto', espulsi dal Paese

Ieri pomeriggio, su disposizione del Questore di Pordenone Marco Odorisio, tre cittadini rumeni, rispettivamente di 25, 36 e 49 anni, sono stati allontanati dal Paese con accompagnamento al valico di Fernetti, dopo la convalida dell’espulsione per cinque anni da parte del Tribunale di Trieste.

Domenica sera, alla Sala operativa della Questura era arrivato un ‘allert’ che segnalava la loro presenza in un hotel cittadino. I tre erano presenti nella banca dati interforze come autori di truffe con la tecnica del resto, che consiste nel confondere chi sta alla cassa, acquistando beni da pochi euro e pagandoli con banconote di grosso taglio, che vengono poi recuperate dai malviventi, facendosi dare anche il cambio. Un raggiro denunciato più volte anche nel Pordenonese e per il quale i poliziotti stanno indagando per capire se i tre possano esserne gli autori.

Gli agenti della Mobile hanno rintracciato il trio in albergo, riscontrando a loro carico una lunga lista di precedenti per raggiri commessi in svariate regioni del Nord Italia e numerosi fogli di via. E' stato subito avviato, quindi, il procedimento per il loro allontanamento dal Paese.