Segnali di ripartenza a San Vito al Tagliamento

La manutenzione del territorio è uno dei compiti istituzionali a carico dei Comuni tra i più impegnativi ed onerosi, in particolare per ciò che riguarda viabilità e verde pubblico. Risorse economiche sempre più scarse, limiti di spesa da rispettare ed impossibilità di mantenere proprie adeguate squadre per le manutenzioni, hanno portato gli enti locali a cercare nuove strade per garantire una decorosa tenuta del territorio. In particolare delle strade interpoderali e relativi canali laterali. Se a questo si aggiungono gli effetti pesanti delle bizze metereologiche degli ultimi anni, con improvvise “bombe d’acqua”, ecco che si rendono necessari interventi manutentivi sempre più puntuali e stringenti.

Ad anticipare una modalità virtuosa avviando una collaborazione che va avanti da più di dieci anni con una realtà che il territorio lo conosce bene è l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento con il rinnovo per il 2020 della convenzione con il Consorzio Viali di Savorgnano (Presidente e legale rappresentante Daniele Giacomel) per la manutenzione delle strade bianche comunali. Una fitta rete di vie e stradine lunghe decine di chilometri, che comprendono anche fossi e canali laterali che necessitano di una costanza azione di pulizia e manutenzione.

La decisione della Giunta Di Bisceglie fa seguito alla deliberazione del Consiglio comunale del 2019 quando si era proceduto alla proroga della convenzione per la gestione associata del servizio di manutenzione strade bianche fra i Comuni di Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena e, appunto, San Vito al Tagliamento, in vigore fino a fine 2022 e che dà dunque una visione intercomunale delle azioni manutentive così da coordinare le attività da svolgere. Il rinnovo però va confermato ogni anno e così è stato anche per il 2020. Una stretta collaborazione con il Consorzio Viali di Savorgnano che va avanti dall’anno 2009 e da allora questo ente ha regolarmente svolto il servizio previsto in convenzione per tutti i Comuni associati, maturando nel corso degli anni esperienza specifica in questo tipo di intervento. Il consorzio è una realtà importante per tutto il territorio e costituisce una risorsa preziosa per gli enti locali. Da qui la decisione della Giunta comunale di San Vito di rinnovare la convenzione.

Quella della manutenzione ordinaria delle strade comunali, interpoderali e vicinali, nonché espurghi di rogge minori, è una attività che il Consorzio svolge ormai con esperienza specifica in materia e con la possibilità di coinvolgimento degli imprenditori agricoli suoi associati.

In particolare l’attività riguarda lo sfalcio e la manutenzione dei cigli delle strade bianche con macchina operatrice Mangiasporco; la risagomatura e livellamento di sede stradali bianche con l’ausilio di mezzo meccanico tipo Livellatore (greder); l’acquisto, trasporto e stesura di ghiaie lavorate e, laddove necessario, espurghi di rogge minori. Dunque si tratta di manutentare il territorio e di eseguire lavori di qualificazione che consentono di usufruire di tante strade per la mobilità dolce, così da ammirare il nostro paesaggio, preservandolo.

Per l’esecuzione dei lavori indicati, il Comune di San Vito al Tagliamento rimborserà al Consorzio Viali di Savorgnano le spese sostenute per stati di avanzamento dei lavori stessi, attraverso un consuntivo (a cadenza trimestrale) che è soggetto al visto per l’accertamento dell’effettiva esecuzione dei lavori.

“Il Consorzio Viali di Savorgnano è una realtà virtuosa, operosa, utile alla comunità - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie - con cui vogliamo sempre più rafforzare la collaborazione per esaltare la sostenibilità del nostro territorio”.