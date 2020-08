Sembra un agriturismo, ma è una casa di riposo abusiva

Il Nas, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Udine ha eseguito il sequestro preventivo di un agriturismo goriziano, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Gorizia, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine che ha portato al provvedimento cautelare, coordinata dalla Procura di Gorizia, era partita da un controllo da parte dei militari del Nas nell’ambito della campagna nazionale 'Estate tranquilla'. Era emerso che i titolari dell’agriturismo, da oltre cinque anni, avevano attivato e mantenuto in esercizio nella struttura una residenza per anziani autosufficienti e non, senza le autorizzazioni previste dalla normativa di settore e impiegando personale senza i titoli professionali richiesti.

La struttura, al momento dell’intervento, ospitava dieci anziani che, su disposizione dell’autorità sanitaria, sono stati ricollocati in altre case di riposo regolarmente autorizzate.

I titolari sono indagati, a vario titolo, per i reati di esercizio abusivo della professione infermieristica, truffa ai danni dell’Inps, violazione delle norme urbanistiche e in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, oltre a varie violazioni di carattere amministrativo per violazioni della normativa regionale in materia di strutture socio-sanitarie e per violazione delle norme sulla privacy.