Sembrano due 'tipi da spiaggia', presi i borseggiatori di Barcola

All'apparenza due tipi da spiaggia come tanti, con le loro t-shirt, bermuda e infradito. Ma il loro obiettivo non era quella di trovare un angolino nella pineta di Barcola dove posizionare i teli da spiaggia per prendere il sole, ma quello d’individuare zaini e borse lasciati incustoditi.

Così, individuato il malcapitato bagnante, mentre uno faceva il ‘palo’ posizionato all'interno della pineta, l'altro furtivamente si avvicinava agli zaini e, con nonchalance, iniziava a rovistare alla ricerca di portafogli e cellulari.

I loro movimenti non sono passati inosservati, tant'è che un passante ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri di Barcola, che stava effettuando la quotidiana perlustrazione nella zona balneare tanto cara ai triestini.

In un attimo i Carabinieri arrivano e il ladro è costretto a lasciare la refurtiva che sta già riponendo nel proprio zaino, cercando di fuggire per raggiungere il ‘palo’. I militari raggiungono i due, bloccandoli. Con il supporto di due pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Aurisina, i due fermati sono stati accompagnati in caserma. Le testimonianze raccolte dai passanti hanno permesso di ricostruire tutta la dinamica del furto. All'interno di uno degli zaini dei fermati c’erano anche gli arnesi da ‘lavoro’: un coltellino multiuso, forbici, fascette e del nastro adesivo. I due ladri, cittadini bulgari di 50 e 53 anni, con precedenti specifici e un divieto di ritorno nel Comune di Trieste, sono stati così arrestati per concorso in furto aggravato e portati nella casa circondariale del Coroneo.