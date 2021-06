È stata attivata intorno alle 11 la macchina dei soccorsi per la ricerca di una persona che non si trova, sulla ferrata, in Val Pesarina, a Prato Carnico. A dare l'allarme è stato un escursionista che ha sentito qualcuno gridare e chiedere aiuto.

Si sono attivati i Vigili del Fuoco con le squadre speleo-alpino-fluviale di Tolmezzo e altri nuclei regionali Saf, l'elicottero della Protezione Civile, i volontari del Soccorso Alpino, il personale della Guardia di Finanza del Sagf di Tolmezzo.