Senza autorizzazioni e Green Pass, multato un carrozziere

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Pordenone, nell’ambito dei controlli amministrativi specialistici, hanno eseguito un accertamento tecnico a una carrozzeria-autofficina pordenonese, riscontrando diverse irregolarità.

Nello specifico, oltre a sanzionare il titolare dell’officina e un suo collaboratore per mancanza del Green Pass e per non aver indossato la mascherina, è stato accertato il mancato rispetto della normativa antincendio e la non corretta tenuta del registro dei rifiuti prodotti dall’attività. Inoltre, mancava l’autorizzazione all’attività di gommista, motivo per cui gli agenti hanno sequestrato le attrezzature per il montaggio degli pneumatici.

Al termine dei controlli, il titolare dell’esercizio - italiano e residente nel Friuli Occidentale – ha ricevuto una pesante multa.