Disavventura a lieto fine per un uomo che nella tarda serata di ieri, forse perché aveva dimenticato le chiavi, ha cercato di entrare in casa arrampicandosi sulla pergola.

Per qualche motivo poi non è riuscito più a muoversi ed è rimasto bloccato in quel punto. Per fortuna aveva con sé il telefono cellulare e ha chiamato il 112. Sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco che sono riusciti a metterlo in salvo. È successo intorno alle 21.30 di ieri in una casa di Monfalcone.