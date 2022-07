Senza esito la giornata di ricerche per Raphael Rinaldi

Nessuna traccia di Raphael Rinaldi, il 50enne fisioterapista triestino – ma da tempo residente all’estero – disperso dal 22 maggio nella zona di Cogne, in Valle d’Aosta. Ieri i parenti avevano organizzato un’ultima giornata di ricerche, grazie al supporto di una quarantina di volontari arrivati da Trieste, Milano e dalla Svizzera, ma non solo.

La famiglia ha sostenuto tutti i costi dell’attività, che ha previsto l’impiego di due guide alpine e di una squadra cinofila specializzata nella ricerca persone, oltre che dell’elicottero che ha portato il gruppo in quota e perlustrato nuovamente l’area.

Lo sforzo, però, non ha consentito di fare progressi. “Grazie a tutti i volontari da parte della famiglia”, scrive in un post su Facebook il fratello Andrea. “Abbiamo fatto il possibile, forse anche di più, per trovare il nostro Lele. Non ci siamo riusciti: ora resterà nella sua montagna”.

“Chiedo solo a Facebook e Google un po’ di pietà’ umana e di comunicare, come richiesto da giorni, alla Procura di Aosta le password per poter geo-localizzare il suo cellulare e fornirci una traccia sicura di ricerca. Comprendo le leggi sulla privacy, ma questa triste e dolorosa vicenda merita almeno rispetto e comprensione per noi familiari. Per renderci la vita meno crudele”, conclude Andrea Rinaldi nel suo appello.