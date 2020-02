Senza il freddo il conto sarà salato

Un inverno più caldo presenta conseguenze contrastanti per quanto concerne coltivazioni e insetti.

Abbiamo chiesto lumi a Pietro Zandigiacomo, entomologo dell’Università di Udine, il quale ci ha confermato che molto probabilmente ci saranno conseguenze, in particolare per quanto concerne gli alberi da frutta. “I fruttiferi stanno ripartendo: se dovessero arrivare gelate, del tutto normali visto il periodo, potrebbero creare gravi danni alle piante. Un tempo, in febbraio i fossi erano ghiacciati, mentre quest’anno il terreno raramente è stato soggetto a gelate. Possiamo parlare di un paio di settimane di anticipo sul risveglio della vegetazione. Se le temperature dovessero seguire il trend attuale, sono possibili problemi di vario tipo. Se non comincia a piovere in maniera regolare nelle prossime settimane ci saranno conseguenze per i cereali autunno-vernini, perché ora le piante devono accestire, ma non piove da due mesi. Nei terreni c’è poca riserva idrica, soprattutto nelle zone dell’alta pianura dove i terreni sono magri. Serve pioggia regolare e prolungata, non certo le poche gocce viste finora o peggio scrosci rovinosi. Dal punto di vista agronomico è mancato l’effetto del gelo sul terreno una volta arato, preparandolo così nel migliore dei modi per le colture estive”.



Gli insetti dannosi ringraziano

E quelli utili invece patiscono

Non è detto che le temperature calde favoriscano gli insetti dannosi. “Le cimici per esempio - ricorda l’entomologo -, sono già in attività e se dovesse arrivare una gelata potrebbero patire conseguenze. D’altro canto, se invece le temperature dovessero seguire il trend attuale sono previsti problemi di vario tipo. Ci sono per esempio grossi rischi per le api perché le temperature troppo alte hanno favorito l’attacco della varroa. Le regine hanno continuato a deporre uova. Questo parassita ha già attaccato le larve, mentre d’inverno di solito la varroa sopravvive solo addosso alle api adulte. Il problema si sta verificando soprattutto in pianura, mentre in montagna dove l’ambiente è più difficile, ma ha fatto più freddo va meglio. Anche altri insetti utili sono già in attività, ma trovano poco cibo a disposizione. Il calo improvviso delle temperature potrebbe provocare grossi problemi per esempio al bombo, insetto tipico delle nostre campagne, le cui popolazioni sono purtroppo in calo da tempo, soprattutto a causa delle modifiche dell’ambiente e della diminuzione delle aree di pascolo”.In generale, se si parla di insetti dannosi all’agricoltura è difficile fare previsioni. “Sono attrezzati contro il freddo e molto dipenderà da che condizioni troveranno più avanti. Anche specie alloctone come la zanzara tigre, specie tropicale, grazie alla sua ampia variabilità genetica è riuscita a creare popolazioni più adatte al nostro ambiente, anche se chiaramente temperature medie più elevate la favoriscono”.Le temperature miti sicuramente hanno favorito la cimice che ha già ripreso la sua attività e specie più moleste per l’uomo che per le colture, come la zanzara tigre che ha imparto ad adattarsi al nostro clima pur essendo una specie tropicale. Non è tuttavia escluso che se dovessero verificarsi gelate potrebbero verificarsi morie importanti di questi insettiPer gli insetti impollinatori sono tempi difficili. Non solo le api in pianura stanno subendo il pesante attacco della varroa, il loro nemico mortale che sta già attaccando le larve. Anche i bombi si vedono già in giro per i prati, ma la scarsità di fioriture potrebbe complicare non poco la loro sopravvivenza, già messa a dura prova da pesticidi e perdita dei prati