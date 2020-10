Senza mascherina, ma con il coltello in tasca

Nei guai un uomo di 34 anni, che vive a Udine, e un ragazzo di 24 anni, anche lui residente nel capoluogo friulano, entrambi cittadini albanesi, fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine nella serata di venerdì, durante un controllo eseguito vicino al casello autostradale di Udine Sud.

Durante un servizio preventivo attivato dei militari dell'Arma, finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, la coppia è stata fermata, infatti, mentre viaggiava a bordo di una vettura di grossa cilindrata.

Insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e anche del veicolo. È stato trovato, così, nascosto nella giacca di uno dei due, un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri. È scattata così, a suo carico, la denuncia per l'ipotesi di reato di porto abusivo d'arma.

Il coltello è stato sequestrato e i due sono stati anche sanzionati perché non indossavano la mascherina all'interno del veicolo; avrebbero dovuto farlo, in base alle norme anti-Covid, perché non conviventi.