Senza mascherina, otto ragazzi sorpresi a fumare marijuana a Trieste

Otto giovani sono finiti nei guai per essere stati sorpresi a fumare marijuana senza mascherina a Trieste, alcune sere fa. Una delle due pattuglie di Polizia Locale giuliana, in servizio dalle 20 alle 2, in seguito ad alcune segnalazioni è intervenuta nella zona retrostante il Salone degli Incanti (ex Pescheria), attirata dalla scia di un forte odore di marijuana che portava a un gruppetto di 8 ragazzini - tutti minorenni tranne uno -. I giovanissimi era senza la mascherina e non distanziati tra di loro. La pattuglia ha proceduto all'identificazione del gruppo e successivamente è stato redatto per ciascuno il verbale per il mancato utilizzo della mascherina (nel caso di minori la contestazione del verbale deve essere fatta ai genitori).

Alla vista degli agenti, però, nella speranza di non essere visto, uno dei ragazzini ha lasciato scivolare a terra un paio di spinelli già confezionati. La perquisizione del giovane ha consentito agli agenti di trovare un involucro contenente marijuana, che è stato sequestrato. Il possesso di stupefacente ha aggravato la posizione del ragazzo, rispetto agli amici (detenzione di stupefacenti per uso personale, art 75 DPR n°309/90).