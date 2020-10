Senza mascherina sul bus a Trieste: donna finisce in ospedale

Lite su un bus di Trieste questa mattina, poco dopo le 9. Sul mezzo viaggiava una donna di 50 anni che non indossava la mascherina; gli altri passeggeri se ne sono subito accorti e si sono lamentati con lei, invitandola più volte a rispettare la disposizione per il contenimento della pandemia. Nulla da fare, però: ogni richiesta è stata ignorata.

A quel punto un religioso che viaggiava sull'autobus è intervenuto per sedare la lite, invitando pure lui la donna a indossare la mascherina. È allora che, per cause in corso di accertamento, la donna è caduta ed è rimasta ferita, soccorsa dal personale medico, accolta all'ospedale di Cattinara, dove è stata medicata per lesioni al volto.

Ha riportato delle escoriazioni e non è grave. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

La caduta si è verificata non appena i passeggeri sono scesi dall'autobus, quando il religioso ha rimproverato bonariamente la donna, invitandola, per il bene di tutti, a indossare le protezioni individuali, poiché la stessa continuava nel suo atteggiamento, anche in mezzo alla gente sul marciapiede. È successo in piazza Goldoni. Indagini in corso.