Senza medico dal 2016

Senza medico di medicina generale dal dicembre 2016, quando l’ultimo andò in pensione: sono i 1.500 abitanti di Sarone. La soluzione tampone che è stata trovata dal sindaco di Caneva è quella di avere, da settembre prossimo, un dottore il lunedì e il venerdì mattina per due ore. Troppo poco per i residenti. E così il comitato coordinato da Egidio Santin accompagnato da una decina di saronesi, tra cui Rina Daneluz di 97 anni, dopo aver sollecitato l’attenzione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, affinché si possa arrivare a riavere un medico di base dal lunedì al venerdì e per almeno quattro ore al giorno, si sono rivolti al Consiglio regionale presieduto da Piero Mauro Zanin. “Il problema è un po’ di tutti i piccoli Comuni della regione, ma certamente in quelli della Pedemontana, come Caneva, e montani si sente di più - ha sottolineato il consigliere regionale Emanuele Zanon, presente con il collega Giampaolo Bidoli - perciò si tratta di trovare una soluzione generale di problemi strutturali attraverso la riforma regionale della sanità. La carenza di medici di base, ad esempio, potrebbe essere affrontata incentivando nuovi ingressi attraverso il finanziamento dei tirocini con borse di studio. E poi la loro presenza dovrebbe essere più capillare nei piccoli paesi con molti anziani”.