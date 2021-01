Senza patente, al volante di un'auto non assicurata

Ieri personale di una “Volante” dell’Ufficio Controllo Territorio del Commissariato di Muggia, durante il normale servizio di pattugliamento, ha fermato un’auto. Il conducente del mezzo, C.M., classe 1963, pluripregiudicato di origine lombarda, ma abitante a Muggia, da un controllo effettuato mediante i terminali risultava essere sprovvisto di patente in quanto la stessa gli era stata revocata quattro anni prima.

Nel frangente il fermato non era in grado di esibire il certificato assicurativo del mezzo in parola, né in forma cartacea né elettronica. Lo stesso dichiarava, però, agli operatori che il veicolo era regolarmente assicurato con copertura valida fino al mese di marzo di quest’anno.

Sempre mediante il sistema informatico il personale operante poteva, invece, accertare la mendacità di tale affermazione. Il veicolo, infatti, risultava non essere assicurato dal mese di novembre dello scorso anno.

Per quanto sopra il personale operante provvedeva a sanzionare il conducente del veicolo e a sottoporre a sequestro amministrativo il mezzo.