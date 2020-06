Senza patente, cerca di scappare all'alt ma finisce contro un palo

Il Questore di Udine ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare e alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del consumo di stupefacenti. Le pattuglie, che si sono sommate a quelle ordinarie delle Volanti, sono state effettuate da personale della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di stanza a Padova e, ieri pomeriggio, da un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Dal 21 al 23 giugno, sono state identificate 370 persone, controllate 130 vetture e quattro esercizi commerciali. Nella tarda mattinata di lunedì, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato in un residence cittadino una 56enne italiana sulla quale gravava un ordine di carcerazione per espiare una pena di quattro anni e nove mesi in seguito a una condanna per reati inerenti alla prostituzione commessi a Bologna nel 2006 e 2007; la donna, di origini brasiliane, è stata condotta nel carcere di Trieste.

Un 25enne ghanese, sempre lunedì, è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Ieri pomeriggio, infine, un 18enne udinese è stato fermato nella zona della stazione ferroviaria. Il ragazzo aveva tentato di eludere il controllo dei poliziotti, ma è andato a terminare la propria corsa contro un palo della segnaletica stradale. Gli agenti, che gli erano alle calcagna, l’hanno prontamente bloccato e hanno poi constatato che il giovane non aveva mai conseguito la patente; è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per gli illeciti stradali commessi.

I servizi di controllo straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane.