Senza patente e con documenti falsi: fermato a Malborghetto Valbruna

Alla guida senza patente, con la carta di circolazione falsificata e con visto sul passaporto per la circolazione in Schengen scaduto. Questo quanto scoperto nel corso di un controllo del traffico in uscita dal Territorio Nazionale effettuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Tarvisio. L'uomo, fermato e identificato ieri mattina a Malborghetto Valbruna, è originario della Serbia, irregolare in Italia.



Alla guida di una Mercedes Classe R con targa francese, in un primo tempo ha dichiarato ai militari di avere dimenticato a casa la sua patente di guida rilasciata dalle autorità tedesche, esibendo una foto salvata nello smartphone. La foto digitale, che presentava delle anomalie rispetto alle caratteristiche standard del documento, ha fin da subito insospettito i Carabinieri di Tarvisio, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.



Le successive verifiche hanno consentito così di accertare che l’uomo era privo di patente, mai conseguita, e che la foto fornita era un falso. Inoltre la carta di circolazione del veicolo era stata alterata con l’indicazione di un presunto “atto di vendita” da parte di un cittadino francese a favore dello stesso serbo, nonostante vi fosse un provvedimento emesso dalle Autorità francesi che ne vietava la vendita, il tutto per giustificare il possesso del mezzo per i 30 giorni successivi.



Inoltre, l’uomo ha dichiarato false generalità difformi a quelle precedentemente rilasciate in un'identificazione in Questura a Brindisi nel 1999. Da una ulteriore verifica è risultato che il visto d’ingresso nel passaporto risultava scaduto a dicembre 2020, in violazione dei limiti temporali di permanenza nell’area Schengen.Il documento falsificato è stato sequestrato e l'auto posta sotto sequestro. Al cittadino serbo è stato inoltre notificato un provvedimento di espulsione immediata dal Territorio Nazionale ed è stato denunciato in stato di libertà per i reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla identità, uso di atto falso e ingresso illegale nel territorio dello Stato.