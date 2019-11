Senza patente fugge all'alt degli agenti

Guida senza patente e non si ferma all'alt della Polizia locale di Trieste. E' costata cara a un 41enne giuliano l'essersi messo alla guida di un'auto senza permesso di guida. Succede circa una settimana fa. Durante un controllo stradale, la pattuglia del Nucleo Operativo Territoriale della Polizia Locale ha intimato l'alt ad una Fiat Croma in piazza Goldoni, perché il conducente non indossava la cintura di sicurezza. L'automobilista, però, dopo aver rallentato in un primo momento, ha premuto il piede sull'acceleratore e ha proseguito la marcia.

Gli Agenti hanno annotato il numero di targa e - attraverso la Sala Operativa - diramato una nota di ricerca per tutti i colleghi. Pochi minuti dopo un'altra pattuglia dei NOT è riuscita a intercettare e fermare il veicolo in piazza Foraggi.

Il conducente della Croma ha spiegato di aver dimenticato a casa i documenti, MA gli operatori consultando gli archivi ministeriali hanno appurato che l'uomo era senza patente di guida, perché revocata, dal 2007. Nel corso dell'accertamento sono emerse precedenti violazioni, sempre per guida senza patente, di cui l'ultima nel 2018. In quell'occasione, oltre alla sanzione pecuniaria, gli era stato applicato il fermo del veicolo per 3 mesi. Questa volta gli è andata peggio ancora: poiché la stessa violazione è stata commessa due volte nel biennio, è scattata la denuncia penale (per la quale è previsto l'arresto fino ad un anno) e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. È stato inoltre sanzionato per non essersi fermato all'alt della polizia e per il mancato aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, acquistato di recente.