Sequestrati oltre 35mila prodotti elettrici con falso marchio Ce

Sono 35.328 i prodotti elettrici ed elettronici, con marchio CE indebitamente apposto, sequestrati dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine nel corso di un servizio di repressione del contrabbando e dei traffici illeciti alla barriera autostradale A23 di Ugovizza, in entrata nel territorio nazionale.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Tolmezzo hanno eseguito una serie di controlli mirati nei confronti dei soggetti che presentavano un indice di rischio più elevato, in relazione alla possibile importazione di prodotti non sicuri e potenzialmente nocivi per la salute. Le Fiamme gialle hanno così individuato un autoarticolato con targa slovena, proveniente dalla Germania, che trasportava articoli elettrici ed elettronici (pannelli solari, lampade, strisce led, power bank, forbici elettriche, decoder per smart TV), riportanti la marcatura “CE” indebitamente applicata, in quanto non accompagnata dalla documentazione attestante la conformità alle norme vigenti.

La merce era tutta destinata alla vendita in un negozio di Napoli, gestito da una persona di nazionalità cinese, che è stata denunciata. Qualora immessi sul mercato, gli articoli elettrici ed elettronici irregolari avrebbero generato ricavi per oltre 200.000 euro.