Sequestrati oltre 90 chili di carne mal conservata

Continua l'attività della Polizia locale di Monfalcone, in collaborazione con l'Azienda sanitaria per la tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese. E’ stato effettuato un sopralluogo in un’attività al dettaglio di alimenti e macelleria del centro, gestita da un cittadino bangladese, a seguito di una segnalazione ricevuta.

La cella frigorifera risultava carente delle condizioni igieniche; i banconi da lavoro risultavano sporchi e all’interno del locale c'erano diverse mosche; un collaboratore familiare era intento a lavorare la carne senza alcuna divisa da lavoro.

Gli agenti, poi, hanno trovato, fuori dalla cella frigo (che era troppo piena), 91 chili di carne bovina e di pollo che è stata sequestrata in quanto non più destinabile al consumo umano. Viste le non conformità accertate, l’azienda sanitaria ha proceduto alla sospensione dell’attività fino alla rimozione delle carenze che imponevano il provvedimento restrittivo. Per il titolare previste sanzioni per 2mila euro per aver esercitato in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sanitaria.

Il controllo congiunto tra Polizia locale e Sezione igiene degli alimenti di origine animale ha accertato condizioni di lavoro irregolari e inadeguate. "Le segnalazioni continuano a essere uno strumento preziosissimo per completare il lavoro che quotidianamente la nostra Polizia effettua non solo a vigilanza delle sicurezza e delle strade, ma anche della correttezza lavorativa", ha specificato il sindaco Anna Maria Cisint.